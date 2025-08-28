Israels Militär hat auf einem Militärgelände in Syrien nach dortigen Angaben einen Bodeneinsatz ausgeführt. Israelische Soldaten hätten sich südlich Damaskus von vier Hubschraubern abgeseilt, berichtete der Sender Al-Dschasira unter Berufung auf Militärkreise Syriens. Anwohner sagten der dpa, vier Hubschrauber seien von den besetzten Golanhöhen kommend Richtung Damaskus geflogen. Syriens Staatsagentur Sana bestätigte den Einsatz. Israels Armee erklärte: „Wir kommentieren keine ausländischen Berichte.“ Der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge war es die erste Luftlandung israelischer Soldaten aus seit Baschar al-Assads Sturz im Dezember. Der Einsatz habe etwa zwei Stunden gedauert. An dem Ort sind auch syrische Truppen Ort aktiv. Sie hätten Überwachungstechnik entdeckt, dann habe sie Israels Luftwaffe angegriffen, so Sana. Nach staatlichen Angaben wurden mindestens sechs syrische Soldaten getötet.