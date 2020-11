Syriens langjähriger Außenminister Walid al-Muallim ist gestorben. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana meldete den Tod des engen Vertrauten von Präsident Baschar al-Assad am Montag. Al-Muallims Gesundheitszustand soll sich in den vergangenen Jahren verschlechtert haben. Er wurde 79 Jahre alt. Im syrischen Bürgerkrieg trat Al-Muallim oft als Gesicht der Regierung Assad auf. Trotz aller internationaler Kritik hielt er unbeirrt zum umstrittenen Staatschef und warf dem Westen vor, den Aufstand in Syrien voranzutreiben. Al-Muallims letzter öffentlicher Auftritt war der Auftakt einer Flüchtlingskonferenz in Damaskus vergangenen Mittwoch. Er hinterlässt eine Frau und drei Kinder.