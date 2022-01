Bis heute hat das Assad-Regime mehr als 100 000 Menschen in Foltergefängnissen verschwinden lassen, Zehntausende dort getötet. Dass darüber in Koblenz verhandelt wird, ist durch das Weltrechtsprinzip möglich - Verbrechen gegen die Menschlichkeit können überall verfolgt werden.

Von Moritz Baumstieger und Lena Kampf, Koblenz

Zum ersten Mal in den bislang 107 Verhandlungstagen hört man jetzt seine Stimme. Bis jetzt hatte der ältere Herr auf der Anklagebank eifrig mitgeschrieben, wenn Sachverständige aufgerufen waren. Oder er hatte nach seiner Brille gekramt, wenn die Anklage schockierende Bilder oder Organigramme des Grauens an die Leinwand projizierte. Manchmal hat er nur die Gesichter von Zeugen gemustert, wenn diese ihre Erlebnisse schilderten, das Auge über dem Muttermal in der linken Gesichtshälfte leicht zusammengekniffen. Manchen Beobachtern kam der Mann vor wie ein Ermittler in eigener Sache.