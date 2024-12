Freudenschüsse in Damaskus nach dem Sturz Assads

„Wir haben wieder eine Zukunft“, freuen sich viele in Damaskus, nachdem Islamisten das Regime gestürzt haben. Dessen Soldaten fliehen, Anhänger des bisherigen Machthabers fürchten die Rache ihrer Gegner. Er hat die Hauptstadt verlassen.

Von Bernd Dörries, Doha

„Ich höre Schüsse vor meinem Fenster“, sagt der Mann aus Damaskus am Telefon. Und lacht, es seien Schüsse der Freude. Die Leute auf den Straßen würden in die Luft schießen. „Wir haben wieder eine Zukunft“, sagt der Mann, der anonym bleiben möchte, auch wenn das Regime, vor dem er seit Jahren in Angst lebt, zerfällt.