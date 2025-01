„Das heutige Treffen in Riad ist wichtig, weil wir uns als zentrale europäische Partner mit den Partnern aus der Region intensiv austauschen“, sagte Baerbock vor dem Treffen. Die Lage in Syrien wandelt sich rapide und es gibt viele Fragen zu beantworten. Klar sei, dass der politische Prozess syrisch geführt werden müsse aber zugleich benötige es dafür starke Partner. Man habe der Übergangsregierung klargemacht, dass Europa zur Unterstützung bereitstehe, man aber einen klaren politischen und inklusiven Dialog brauche.

Der nunmehr zweite Besuch des syrischen Außenministers al-Schibani deutet auf eine geopolitische Neuausrichtung hin: weg von Iran, hin zu den Golfstaaten. Trotz unterschiedlicher Rollen und eigener Interessen möchten die internationalen Staaten offenbar gemeinsam an der Syrien-Frage arbeiten.

Sorge vor einem Islamischen Staat, der erstarken könnte

Die Themen Sicherheit und Terrorismusbekämpfung beschäftigen die internationalen Vertreter vor allem im Hinblick auf ein mögliches Wiedererstarken des Islamischen Staates (IS) nach dem Zusammenbruch des Assad-Regimes. Erst am Wochenende hat der syrische Geheimdienst nach eigenen Angaben einen IS-Angriff in Damaskus vereitelt. Viele befürchten, dass der IS und andere dschihadistische Gruppen das entstandene Machtvakuum nutzen könnten, um an Einfluss zu gewinnen. Die USA haben bereits kurz nach dem Machtwechsel präventive Luftangriffe auf mutmaßliche IS-Stellungen geflogen, doch bleibt fraglich, wie wirksam die Militärschläge sind ohne eine stabile Regierung vor Ort.

Auch die Haltung der Übergangsregierung gegenüber dem IS ist unklar. Zwar hat sich die HTS inzwischen von al-Qaida und dem IS distanziert, problematisch bleibt jedoch die Verstrickung ihres Anführers Ahmed Sharaa, der früher Kontakte zum IS unterhielt.

Kurden bewachen die IS-Gefängnisse

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan hat die Militärpräsenz entlang der türkisch-syrischen Grenze verstärkt und will seine Truppen dort stationieren, bis die Kurdenmiliz YPG besiegt ist. Die Kurden bewachen jedoch die IS-Gefängnisse, in denen Tausende IS-Terroristen einsitzen. Sollte es zu einem Ausbruch oder zur Bildung neuer IS-Zellen kommen, wäre dies eine erhebliche Bedrohung für jede Nachfolgeregierung und die Internationale Gemeinschaft.

Baerbock kritisierte das Vorgehen der Türkei im Norden des Landes. Für einen inklusiven politischen Dialog dürfe der innersyrische Prozess nicht von außen gestört werden. Für ein friedliches und stabiles Syrien sei ein Ende der Kämpfe im Norden notwendig. Dazu gehörten auch Sicherheitsgarantien und eine politische Rolle für die Kurden.

Der Sturz Assads bietet die Chance für einen demokratischen Neuanfang in Syrien. Die politische Richtung des Landes ist aber noch unklar, Wahlen sollen laut al-Scharaa erst in vier Jahren stattfinden. In der Zwischenzeit stellt sich die Frage, wie die grausame Vergangenheit des Assad-Regimes aufgearbeitet und die tiefen Risse in der Gesellschaft geheilt werden können. Es brauche einen „Mechanismus zur Aufarbeitung der Assad-Verbrechen“, sagte Baerbock. Wunden in der Gesellschaft könnten neue Gewalt keimen lassen. Zudem betonte sie erneut, dass ein politischer Neuanfang zwischen Europa und Syrien möglich sei. Dieser könne aber nur gelingen, wenn die neue syrische Gesellschaft allen Menschen – unabhängig von Geschlecht, Ethnie oder Religion – politische Teilhabe, Rechte und Schutz garantiere.

Deutschland genießt Ansehen in der Region

De-facto-Machthaber Ahmed al-Sharaa gibt sich derzeit zwar gemäßigt und erklärt, die Minderheiten im Land hätten nichts zu befürchten, denn das erklärte Ziel sei ein vereintes Syrien für alle. Doch als Baerbock bei ihrem Besuch keinen Handschlag von al-Scharaa erhielt, entbrannte in Deutschland eine Diskussion darüber, wie moderat der neue Machthaber tatsächlich ist.

Staaten wie Katar oder Saudi-Arabien hätten andere Prioritäten, sagt Sebastian Sons. Der Islam- und Politikwissenschaftler hört in Gesprächen mit Offiziellen in den Golfstaaten, dass Sicherheit erst einmal wichtiger sei als Gerechtigkeit. „Aber Deutschland genießt in der Region großes Ansehen, wenn es um Syrien geht“, sagt Sons in einem Telefonat. Denn anders als die Arabische Liga habe sich die Bundesrepublik stets gegen eine Normalisierung mit dem Assad-Regime ausgesprochen und zivile Organisationen wie die Weißhelme im Land unterstützt.

Zudem biete die aktuelle Situation eine große Chance für Deutschland, das nach den Ereignissen vom 7. Oktober teilweise verloren gegangene Vertrauen und die beschädigte Reputation wiederherzustellen, sagt Sons. „Die arabischen Länder erwarten, dass Deutschland konstruktiv, vertrauensvoll und pragmatisch agiert, um zu zeigen, dass in politischen Beziehungen Kleinigkeiten wie ein Handschlag letztlich keine entscheidende Rolle spielen“.

In Riad kam es doch noch zum Handschlag. Wie aus Delegationskreisen zu erfahren war, hatte sich Baerbock vor Beginn mit al-Schibani ausgetauscht. Es kam dabei auch zur Begrüßung per Handschlag.

Hinweise auf Lockerungen der Sanktionen

Nach Angaben einer Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik aus dem Jahr 2020 werden die Kosten des Wiederaufbaus, je nach Quelle, auf 250 bis 400 Milliarden oder sogar eine Billion US‑Dollar geschätzt. Das kann nur mit internationaler Unterstützung gelingen. Nahostexperte Daniel Gerlach sagte kürzlich in einem Gespräch mit der SZ, dass es nun vor allem darum gehe, die staatlichen Institutionen funktionsfähig zu machen, dafür zu sorgen, dass Syrien nicht weiter zerfällt, und die Wirtschaft zu stabilisieren, wozu auch die Energieversorgung gehöre.

Trotz des Regimewechsels bleibt Syrien eines der am stärksten sanktionierten Länder der Welt. Allerdings gibt es erste Anzeichen für eine vorsichtige Lockerung: Die USA haben angekündigt, einige Sanktionen vorübergehend auszusetzen. Die EU-Außenminister wollen beim Rat für Auswärtige Angelegenheiten Ende Januar Erleichterungen bei den Sanktionen gegen Syrien beschließen.

Migrationsdebatte in mehreren Staaten entfacht

„Die Chance auf eine Zukunft für Syrien dürfen wir als internationale Gemeinschaft bei aller berechtigten Skepsis nicht verstreichen lassen“, sagte Baerbock in Riad. Sanktionen gegen Assad und seine Anhänger müssten bestehen bleiben. Die Bundesregierung setze sich in der Europäischen Union für einen „smarten Ansatz“ ein, die syrische Bevölkerung schnell zu unterstützen, damit die Menschen Lebensmittel kaufen können, die Energieversorgung gesichert ist und das Land wiederaufgebaut werden kann. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sagte, man arbeite in der Gemeinschaft daran, Entscheidungen zur Zukunft der Sanktionen zu treffen. Baerbock kündigte weitere humanitäre Hilfen in Höhe vom 50 Millionen Euro an.

Der Machtwechsel in Syrien hat die Migrationsdebatte neu entfacht. Nicht nur Deutschland, sondern vor allem Jordanien, der Libanon und die Türkei haben Millionen Syrerinnen und Syrer aufgenommen. Mit dem Sturz des Assad-Regimes wird nun über die Rückkehr der Flüchtlinge diskutiert. Einige europäische Staaten haben Asylverfahren ausgesetzt, in der Hoffnung auf eine baldige Stabilisierung der Lage und eine Rückkehr der Syrer in ihre Heimat.

Die Türkei, die in letzter Zeit zunehmend aggressiv gegen Syrerinnen und Syrer im Land vorging, gab an, dass seit dem Sturz von Assad mehr als 30 000 Menschen in ihre Heimat zurückgekehrt seien. Baerbock warnte jedoch vor voreiligen Schlüssen, da die Sicherheitslage in Syrien weiterhin fragil sei und eine massenhafte Rückkehr die ohnehin instabile Situation weiter verschärfen könnte.