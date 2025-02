Von Bernd Dörries, Damaskus

Als das Regime zusammenbrach, war Baschar Hattab gerade in Homs, der Stadt, in der ganze Stadtteile nur noch Gerippe sind, ausgebombte Häuser und Straßen voller Trümmer aus 13 Jahren Krieg. Der 44-Jährige war aus Damaskus gekommen, um für die Armeezeitung über einen Gefangenaustausch zu berichten. Das Regime begann bereits zu bröckeln, Hattab sah die verlassenen Laster und Panzer am Rand der Autobahn, die Uniformen, die seine Kameraden auf der Flucht entsorgt hatten. „Unsere Aufgabe war es, mit unseren Artikeln die Moral hochzuhalten, bis zum Schluss“, sagt er nun, drei Monate später in einem Café in Damaskus.