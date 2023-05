Syriens Diktator Assad ist zurück in der Arabischen Liga. Seine Wiederaufnahme ist vor allem ein Zeichen an die Gesellschaften des Nahen Ostens. Nur ein Überraschungsgast lenkt kurz ab.

Von Mirco Keilberth, Kairo

Am Donnerstagabend landete Präsident Baschar al-Assad zu einem außergewöhnlichen Besuch in der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda. Dort kamen am Freitagmittag Delegationen aus 22 Ländern zusammen. Dass auch der syrische Präsident anreiste, sorgte zum Auftakt des Gipfels der Arabischen Liga für Aufregung - denn nach elf Jahren nimmt Syrien erstmals wieder an einem der Treffen teil. Aus Protest gegen die Anwesenheit des Bürgerkriegsherrn Assad reiste der Emir von Katar auch gleich wieder ab.