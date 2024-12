Wer in diesen Tagen mit Menschen in Syrien spricht, hört Euphorie – und Angst. Wie kann es sein, dass die Rebellen nach Jahren des Stillstands so schnell vorrückten? Wird Diktator Assad sich rächen?

Von Raphael Geiger, Istanbul

Am Samstag ging einer durch die Straßen von Aleppo, seiner Stadt, der acht Jahre nicht hier gewesen war. Einer, der weggegangen war, damals, als sich in Aleppo die Niederlage der Rebellen gegen das Assad-Regime abzeichnete und als nicht weit entfernt, im Dorf seiner Familie, der IS regierte. Hier die Assad-Truppen, dazu die Verbündeten des Diktators, die Russen, die Iraner, die Hisbollah, auf der anderen Seite der IS. Er war einer von denen, die verloren hatten. Einer der letzten Träumer.