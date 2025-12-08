Für den arabischen Sender Al Jazeera war es eine Sensation, dass das älteste syrische Symphonieorchester zum Jahrestag des Assad-Sturzes in Damaskus aufspielten durfte. Da Islamisten Musik nicht schätzen oder gleich verbieten, war dies für den Jazeera-Reporter ein Beweis, dass Syriens neue Machthaber keine Vertreter eines politischen Islam seien und Syrien sich auf dem richtigen Weg befinde. Das kann man so sehen, muss man aber nicht: Ein Jahr nach der jämmerlichen Flucht des Diktators Baschar al-Assad nach Moskau ist die politische Zukunft des Landes weiterhin offen.
Naher OstenSyriens listiger starker Mann
Seit einem Jahr ist der einstige Islamistenführer Ahmed al-Scharaa Präsident des Landes. Bisher tritt er ziemlich clever auf – selbst in Washington und Moskau.
Von Tomas Avenarius, Berlin
Damascus Dossier:Verhaftet, entlassen, flüchtig, tot
Akten aus dem syrischen Geheimdienst zeigen, wie brutal das Assad-Regime Deserteure verfolgte. Sie führen zu Tätern, die Befehle gaben – und zu Männern, auf denen heute große Hoffnung liegt.
