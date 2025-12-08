Für den arabischen Sender Al Jazeera war es eine Sensation, dass das älteste syrische Symphonieorchester zum Jahrestag des Assad-Sturzes in Damaskus aufspielten durfte. Da Islamisten Musik nicht schätzen oder gleich verbieten, war dies für den Jazeera-Reporter ein Beweis, dass Syriens neue Machthaber keine Vertreter eines politischen Islam seien und Syrien sich auf dem richtigen Weg befinde. Das kann man so sehen, muss man aber nicht: Ein Jahr nach der jämmerlichen Flucht des Diktators Baschar al-Assad nach Moskau ist die politische Zukunft des Landes weiterhin offen.