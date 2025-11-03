Johann Wadephul hat gerade erst das kriegszerstörte Syrien bereist, er war zu Gast im notorisch instabilen Libanon und hat einen Abstecher gemacht nach Jerusalem. Da ging es um einen Waffenstillstand, von dem keiner weiß, ob er halten wird. Alles heikles Terrain, aber wirklich schwierig wird es für den Außenminister jetzt ausgerechnet in der heimischen Hauptstadt. Seit der Rückkehr des CDU-Politikers aus dem Nahen Osten wollen die Stimmen teils scharfer Kritik an ihm in Berlin nicht verstummen. Wadephuls Problem: Es sind vornehmlich Stimmen aus den eigenen Reihen, aus der Union. Wadephuls noch größeres Problem: Kritik dieser Art erlebt er nicht zum ersten Mal. In der Fraktion wächst die Verwunderung – auch bei jenen, die Wadephul eigentlich wohlgesinnt sind.