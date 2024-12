Von Christian Wernicke, Essen

Der Sturz des Diktators, der Sieg der Rebellen – die Weltgeschichte hat die drei Freundinnen aus der Bahn geworfen. Suha A., Essraa E. und Sara A. geraten ins Schwärmen, wenn sie erzählen, wie sie auf ihren Handys „das Unvorstellbare“ miterlebt haben: „Assad ist weg!“ Suha und Essraa waren dabei am Sonntag, als in Essens Innenstadt spontan 11 000 Menschen aus dem Ruhrgebiet ein Freudenfest feierten. Aber die Stimmung der drei jungen Frauen schlägt im Gespräch um, jäh und immer wieder. Während in Syrien die Verwandten auf Freiheit und Demokratie hoffen, kriecht die Ungewissheit in ihre Köpfe. „Es kann doch nicht sein, dass die Deutschen uns jetzt rausschmeißen“, sagt Essraa (18). Pause, dann: „Oder?“ Sara (19) flüstert: „Ich habe Angst.“