Die Äußerungen von Friedrich Merz beim Besuch des syrischen Präsidenten Ahmed al-Scharaa zur Rückkehr von Geflüchteten haben teils heftige Reaktionen hervorgerufen. Rund 80 Prozent der Syrerinnen und Syrer in Deutschland sollten in den nächsten drei Jahre in ihr Heimatland zurückkehren, sagte der Kanzler am Montag und verwies dabei auf den Wunsch von al-Scharaa. Die Formulierung wurde allerdings anders verstanden, der Kanzler sah sich am Dienstag zu einer Klarstellung veranlasst. Die Zahl von 80 Prozent Rückkehrern habe der syrische Präsident genannt, sagte Merz. „Wir haben diese Zahl zur Kenntnis genommen, sind uns aber der Dimension der Aufgabe bewusst.“ Dennoch wurde seine Aussage kritisiert als Forderung nach massenhafter Rückkehr. Auch wenn Merz zugleich erklärt hatte, dass Deutschland ein Interesse daran habe, dass gut integrierte Syrer im Land bleiben. Die wichtigsten Aspekte der Debatte.