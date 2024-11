Die evangelische Kirche hält nach Worten von Bischöfin Kirsten Fehrs am Kirchenasyl für Geflüchtete fest. „Entgegen aller politischen Trends werden wir immer wieder sagen: Es geht um Menschen, nicht um Zahlen“, sagte die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) am Sonntag vor dem Kirchenparlament in Würzburg. Derzeit werde eingeführt über Migration gesprochen, so Fehrs. Im Mittelpunkt stünden Abschreckung und Abschiebung: mehr Grenzkontrollen, mehr Rückführungen, die Streichung von Sozialleistungen oder gleich des ganzen Grundrechts auf Asyl. „Ich finde diese heiß-laufende Debatte so gefährlich, weil sie suggeriert, dass geflüchtete Menschen grundsätzlich eine Bedrohung seien.“ Es mache ihr Sorgen, dass das Kirchenasyl nicht mehr überall akzeptiert werde.