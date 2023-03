Katholische Kirche:Weg frei für Segnungsfeiern für Homosexuelle

Das Gesprächsforum des Synodalen Wegs am Donnerstag in Frankfurt.

Von Annette Zoch, Frankfurt

In der katholischen Kirche soll es Segensfeiern für homosexuelle und wiederverheiratete Paare geben. Darauf hat sich die fünfte Synodalversammlung des deutschen Synodalen Wegs, der Reformdebatte zwischen katholischen Klerikern und Laien, am Freitag in Frankfurt geeinigt. Ein entsprechender Handlungstext wurde mit 92 Prozent angenommen, 80 Prozent der Bischöfe stimmten dafür. Damit stellt sich der Synodale Weg gegen die offizielle Position des Vatikan.

Allerdings sollen diese Segensfeiern noch nicht sofort losgehen, sondern erst im Jahr 2026. Bis dahin soll eine Arbeitsgruppe eine liturgische Handreichung für solche Segensfeiern entwickeln. Es ist ein Kompromiss, der ursprüngliche Text hatte die sofortige Einführung der Segensfeiern gefordert. Nach der Abstimmung brandete Applaus auf: "Sie gehören zu uns in die Mitte der Kirche", sagte Aachens Bischof Helmut Dieser, einer der beiden Vorsitzenden des zuständigen Synodalforums. Ordensschwester Katharina Ganz nannte den Text ein "Signal für die Weltkirche".

Es war der erste Erfolg des Synodalen Wegs an diesem Freitag, nachdem der Donnerstag und der Freitagvormittag eher unter dem Motto "Besser als nix" gestanden hatte: Da waren zwar einige Texte verabschiedet worden, die aber - auf Antrag einiger Bischöfe - in abgeschwächter Form.

Zum Beispiel bei dem Text, der mehr Kompetenzen für Nicht-Kleriker fordert. Demnach sollen die deutschen Bischöfe eine Ausnahmeregel erarbeiten und eine Erlaubnis beim Vatikan erwirken, dass "qualifizierte Gläubige", also auch Frauen, in einer Eucharistiefeier predigen dürfen. Bislang dürfen Frauen in der katholischen Kirche nur in so genannten Wortgottesdiensten predigen, in der Eucharistie nur Priester oder Diakone.

Die Bischöfe haben eine Sperrminorität

Gestrichen wurden aus dem Text allerdings weitere Forderungen - zum Beispiel sollten Nichtgeweihte künftig taufen oder trauen dürfen, auch sollte geprüft werden, inwieweit Nicht-Priester bei der Gemeindeleitung einbezogen werden können. Das soll jetzt nur noch in einem "Konsulationsprozess" weiter beraten werden.

Nachdem der Vatikan seit Monaten scharfe Kritik am deutschen Synodalen Weg übt, hatten die Bischöfe vergangene Woche bei ihrer Frühjahrsvollversammlung in Dresden erneut über viele Synodal-Texte diskutiert. Danach reichten sie eine ganze Reihe von Änderungsanträgen ein. Sie haben eine Sperrminorität, wenn nicht zwei Drittel der Bischöfe zustimmen, ist ein Text durchgefallen.

Der abgeschwächte Frauen-Text stieß deshalb auch auf Kritik: Maria Flachsbarth, Vorsitzende des Katholischen Deutschen Frauenbunds, sagte: "Wir gehen in Millimeterschritten vorwärts und jetzt haben wir einen Text, in dem wir Selbstverständlichkeiten schön verpacken und ein Geschenkbändchen drum machen."

"Wir wollten die Texte retten", sagt dazu der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf. Es gehe darum, Themen in die Weltkirche einzubringen, auch bei der Gefahr, dass am Ende "ein weichgespülter Kompromisstext" herauskomme. "Die Alternative wäre bei einigen Texten auch gewesen, dass die dann überhaupt nicht durchkommen."

Am Abend, nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe, sollten noch weitere Texte beschlossen werden - vorher stellten sich Bischofskonferenz-Chef Georg Bätzing und Irme Stetter-Karp, Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), aber noch mal für eine Strafpredigt auf die Bühne: Manche Bischöfe hätten sich durchaus früher mit den Texten beschäftigen können, kritisierte Bätzing. Und er bat seine Mitbrüder ausdrücklich: Falls jemand mit den Texten nicht einverstanden sei, könne er sich auch enthalten - dies wird dann nicht als Nein gezählt. Stetter-Karp sprach für die Laien: "Liebe Bischöfe, zuweilen fühlen sich manche von uns auch erpresst. Ich sage Ihnen ehrlich, dass wir nicht bereit sind, dieses Spiel bis zum Ende weiterzuspielen."