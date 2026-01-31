Schwester Katharina Kluitmann kann ihre Wut nur schwer verbergen: „Briefe nicht zu beantworten – das ist Machtmissbrauch“, sagt die Franziskanerin. Dann dreht sie den Kopf, wendet sich direkt an den Apostolischen Nuntius, den Botschafter des Papstes in Deutschland: „Sagen Sie es bitte dem Heiligen Vater weiter: Das geht so nicht, so gehen Christenmenschen nicht miteinander um!“