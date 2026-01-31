Zum Hauptinhalt springen

Katholische Kirche„Es brennt die Hütte, wir haben die Zeit nicht mehr“

Lesezeit: 4 Min.

Am Rande der Synodalversammlung demonstrieren Katholikinnen für Gleichberechtigung, vor den Bischöfen von Fulda und Limburg, Michael Gerber (Mitte) und Georg Bätzing.
Am Rande der Synodalversammlung demonstrieren Katholikinnen für Gleichberechtigung, vor den Bischöfen von Fulda und Limburg, Michael Gerber (Mitte) und Georg Bätzing. (Foto: Marijan Murat/dpa)

Seit vielen Jahren ringen Gläubige um Reformen in der katholischen Kirche. Doch vielen geht der „Synodale Weg“ zu langsam – und Rom antwortet nicht einmal mehr auf ihre Briefe.

Von Annette Zoch

Schwester Katharina Kluitmann kann ihre Wut nur schwer verbergen: „Briefe nicht zu beantworten – das ist Machtmissbrauch“, sagt die Franziskanerin. Dann dreht sie den Kopf, wendet sich direkt an den Apostolischen Nuntius, den Botschafter des Papstes in Deutschland: „Sagen Sie es bitte dem Heiligen Vater weiter: Das geht so nicht, so gehen Christenmenschen nicht miteinander um!“

