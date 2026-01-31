Schwester Katharina Kluitmann kann ihre Wut nur schwer verbergen: „Briefe nicht zu beantworten – das ist Machtmissbrauch“, sagt die Franziskanerin. Dann dreht sie den Kopf, wendet sich direkt an den Apostolischen Nuntius, den Botschafter des Papstes in Deutschland: „Sagen Sie es bitte dem Heiligen Vater weiter: Das geht so nicht, so gehen Christenmenschen nicht miteinander um!“
Katholische Kirche„Es brennt die Hütte, wir haben die Zeit nicht mehr“
Lesezeit: 4 Min.
Seit vielen Jahren ringen Gläubige um Reformen in der katholischen Kirche. Doch vielen geht der „Synodale Weg“ zu langsam – und Rom antwortet nicht einmal mehr auf ihre Briefe.
Von Annette Zoch
Katholische Kirche:Papst Leo XIV. kritisiert Segensfeiern für Homosexuelle
Anders als Franziskus hat sich der neue Papst mit Interviews zurückgehalten – bis jetzt. Was er über homosexuelle Paare und die Rolle der Frau in der Kirche zu sagen hat, wird die Reformer in der Kirche nicht erfreuen.
Lesen Sie mehr zum Thema