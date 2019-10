Nach dem versuchten Angriff auf die Synagoge in Halle erheben Vertreter der jüdischen Verbände in Deutschland Vorwürfe gegen die Behörden. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, kritisierte den fehlenden Polizeischutz des Gebäudes scharf. "Dass die Synagoge in Halle an einem Feiertag wie Jom Kippur nicht durch die Polizei geschützt war, ist skandalös." Diese "Fahrlässigkeit" habe sich jetzt "bitter gerächt". Nur wie durch ein Wunder sei nicht noch mehr Unheil geschehen, sagte der Zentralratspräsident.

Die Brutalität des Angriffs übersteige "alles bisher Dagewesene der vergangenen Jahre" und sei "für alle Juden in Deutschland ein tiefer Schock". Die Tat am höchsten jüdischen Feiertag habe "unsere Gemeinschaft auf das Tiefste in Sorge versetzt und verängstigt"; das Mitgefühl des Zentralrats gelte den Angehörigen der Erschossenen und den Verletzten.

Ein offenbar rechtsextremer, schwerbewaffneter Mann hatte am Mittwoch versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen. Nachdem es ihm nicht gelang, erschoss er auf offener Straße eine Frau und kurz darauf einen Mann in einem Imbiss. Zudem legte der Angreifer, bei dem es sich bisherigen Erkenntnissen nach um einen Einzeltäter handeln soll, selbstgebastelte Sprengsätze vor der Synagoge ab.

Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Halle, Max Privorozki, warf der Polizei vor, zu langsam reagiert zu haben. "Die waren zu spät vor Ort", sagte er in einem Video, das am Mittwoch vom Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus auf Twitter veröffentlicht wurde. Mindestens zehn Minuten hätten sie gebraucht, als er angerufen und gesagt habe: "Bewaffneter Anschlag gegen die Synagoge."

Die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch sprach einer am Mittwochabend verbreiteten Mitteilung zufolge von einem "Angriff auf das Zusammenleben in unserem Land". "Die Tat macht deutlich, wie schnell aus den Worten von politischen Extremisten Taten werden können."

Rivlin warnt vor Bedrohung durch den Antisemitismus

Privorozki betonte zudem, dass man sich mehrfach für jüdische Einrichtungen in Sachsen-Anhalt Polizeischutz gewünscht habe wie es ihn in großen Städten wie Berlin, München und Frankfurt gebe. Doch es sei immer gesagt worden, alles sei "ruhig, alles ok".

Israels Präsident Reuven Rivlin appellierte an Deutschland, Antisemitismus mit der vollen Härte des Gesetzes zu bekämpfen. Dieser bedrohe in Europa und weltweit nicht nur die Juden, er drohe "uns alle zu zerstören". Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu nannte die Attacken "am heiligsten Tag für unser Volk" einen "weiteren Ausdruck für Antisemitismus in Europa". Er fügte hinzu: "Ich fordere die Behörden in Deutschland auf, weiterhin entschlossen gegen das Phänomen des Antisemitismus vorzugehen."