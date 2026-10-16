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Sachsen-AnhaltEr stellt sich der AfD in den Weg. Und hat keine ruhige Minute mehr

Lesezeit: 2 Min.

Ron Dekel ist Vorsitzender der Jüdischen Studierendenunion Deutschland.
Ron Dekel ist Vorsitzender der Jüdischen Studierendenunion Deutschland.
Michael Kappeler/picture alliance/dpa

Ron Dekel gehört zu jenen Studenten, die Hans-Thomas Tillschneider den Zugang zur Synagoge in Halle verwehrten. Nun hagelt es Anfeindungen. Besonders zu denken gibt ihm aber eine Reaktion von unerwarteter Seite.

Von Ronen Steinke

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Die Szene ereignete sich vor der Synagoge in Halle/Saale: Jüdische Studentinnen und Studenten stellten sich einem AfD-Politiker in den Weg. Hans-Thomas Tillschneider, frisch gewählt als Landtagsvizepräsident von Sachsen-Anhalt, war gekommen, um am Gedenken für den Anschlag eines Rechtsextremen am 9. Oktober 2019 dort teilzunehmen.

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