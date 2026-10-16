Ron Dekel gehört zu jenen Studenten, die Hans-Thomas Tillschneider den Zugang zur Synagoge in Halle verwehrten. Nun hagelt es Anfeindungen. Besonders zu denken gibt ihm aber eine Reaktion von unerwarteter Seite.

Er stellt sich der AfD in den Weg. Und hat keine ruhige Minute mehr

Die Szene ereignete sich vor der Synagoge in Halle/Saale: Jüdische Studentinnen und Studenten stellten sich einem AfD-Politiker in den Weg. Hans-Thomas Tillschneider, frisch gewählt als Landtagsvizepräsident von Sachsen-Anhalt, war gekommen, um am Gedenken für den Anschlag eines Rechtsextremen am 9. Oktober 2019 dort teilzunehmen.