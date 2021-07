Das Bundesverfassungsgericht hat einen Richter des Verwaltungsgerichts Gießen in einem Asylrechtsstreit für befangen erklärt. Ein Richter, der in der Migration ein grundsätzliches Übel und eine "Gefahr für menschliches Leben" sieht, könne nicht unparteiisch über Asylverfahren entscheiden, befanden die Verfassungsrichter in einem am Freitag veröffentlichten Beschluss. Der Gießener Richter hatte sich zuvor Aussagen eines NPD-Wahlplakates mit dem Slogan "Stoppt die Invasion: Migration tötet! Widerstand jetzt" zu eigen gemacht. Ein afghanischer Flüchtling, dessen Asylantrag 2017 abgelehnt wurde, hatte ihn im damaligen Verfahren vergeblich als befangen abgelehnt.