Niedersachsen und Bayern haben angekündigt, die Verwendung des russischen "Z"-Symbols strafrechtlich vorzugehen. In anderen Bundesländern wird diese Möglichkeit geprüft oder gefordert. So zeigte sich Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) offen dafür, gegen das Zeichen vorzugehen. Seit Beginn der russischen Invasion der Ukraine ist das "Z" zum Symbol der öffentlichen Unterstützung Russlands geworden. Das weiße "Z" ist bei den Kampfhandlungen in der Ukraine oft auf russischen Militärfahrzeugen zu sehen. Inzwischen wird das Zeichen, das im kyrillischen Alphabet nicht vorkommt, allerdings auch außerhalb des Kriegsgebietes gezeigt, um damit Zustimmung für den Angriff Russlands auszudrücken.