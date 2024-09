Sein Job als Bürgermeister von Sylt habe ihn krank gemacht, sagt Nikolas Häckel. Jetzt wurde er in einem beispiellosen Bürgerentscheid abgewählt – und will erst mal in Bayerns berühmtester Benediktinerabtei leben.

Von Jana Stegemann, Westerland

Minuten nach der schwersten beruflichen Niederlage seines Lebens beantwortet Nikolas Häckel live im NDR-Fernsehen noch Fragen. Hinter den Kameras kann er währenddessen auf großer Leinwand das Ergebnis eines in Deutschland bisher beispiellosen Bürgerentscheids – und indirekt das Ende seiner Karriere – sehen. Im holzvertäfelten Saal des Rathauses in Westerland auf Sylt wird es still, nur ein Handy plingt. Die Reporterin des Schleswig-Holstein Magazin bekommt ein Zeichen, sie fragt Nikolas Häckel, was es für ihn bedeutet, mit mehr als 80 Prozent am Sonntagabend als Bürgermeister von Sylt demokratisch abgewählt worden zu sein.