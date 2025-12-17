Am Mittwoch waren die ersten Beerdigungen nach dem islamistischen Terroranschlag auf die jüdische Lichterfest-Veranstaltung „Chanukah by the Sea“ am Bondi-Beach in Sydney, bei der 15 Feiernde erschossen wurden. Hunderte Menschen kamen zunächst zur Trauerfeier für den bekannten Rabbi Eli Schlanger, 41, den Mitveranstalter des Festes. Auch einige prominente Politiker waren darunter, zum Beispiel Chris Minns, der sozialdemokratische Premierminister von New South Wales, oder Sussan Ley, die konservative Oppositionsführerin in Australiens Nationalparlament. Premierminister Anthony Albanese fehlte. Prompt schimpfte Sussan Ley in seine Richtung: „Sie hätten da sein sollen.“ Andere sahen das wohl anders. „Das Blut dieser Leute klebt an seinen Händen“, sagte ein Trauergast dem Sender 7 News, „Premierminister Albanese, Labor-Regierung – warum haben Sie nicht auf die Warnungen der jüdischen Gemeinde gehört?“