Drei Tage nach dem Terrorangriff auf ein jüdisches Fest in Sydney soll sich der überlebende der beiden mutmaßlichen Täter zu dem Angriff äußern. Wie die Polizei im australischen Bundesstaat New South Wales mitteilte, soll der 24-Jährige am Mittwoch vom Krankenhaus aus per Videoanruf einem örtlichen Gericht zugeschaltet werden. Der von Sicherheitskräften angeschossene und danach festgenommene Mann war am Dienstag aus dem Koma erwacht. Er hatte bisher die Aussage verweigert.

Der 24-Jährige ist wegen Mordes in 15 Fällen und Terrorismus angeklagt worden. Insgesamt werden ihm 59 Tatbestände zur Last gelegt, wie die Polizei von New South Wales mitteilte. Demnach wird ihm auch vorgeworfen, Sprengsätze in oder nahe einem Gebäude mit der Absicht verlegt zu haben, Schaden anzurichten.

Erstes Opfer beigesetzt

Am Mittwochvormittag wurde das erste der Opfer beerdigt. Rabbi Eli Schlanger, ein 41-jähriger Vater von fünf Kindern, wurde bei einer gut besuchten Trauerfeier in einer Synagoge nur einen Kilometer vom Ort des Anschlags entfernt beigesetzt. „Es ist unvorstellbar, dass wir in der Vergangenheitsform von dir sprechen“, sagte Schlangers Schwiegervater, Rabbi Yehoram Ulman, bei der Trauerfeier. „Eli war der beste Ehemann, der beste Vater, der beste Sohn.“

Trauernde folgen dem Leichenwagen in der Chabad of Bondi Synagogue zur Beerdigung von Rabbi Eli Schlanger. (Foto: Mick Tsikas/AAP/dpa)

Derweil werden weiterhin 20 Verletzte im Krankenhaus behandelt. Fünf von ihnen befinden sich mit Stand Mittwochnachmittag (Ortszeit) in kritischem Zustand, vier davon sind stabil, wie die Gesundheitsbehörden des australischen Bundesstaats New South Wales bekanntgaben. Unklar blieb, ob der jüngere der beiden Attentäter eingerechnet wurde, der mit Schusswunden ins Krankenhaus gebracht worden war.

Der von Sicherheitskräften angeschossene und danach festgenommene Terrorist war am Dienstag aus dem Koma erwacht. Er und sein Vater hatten während des jüdischen Lichterfests Chanukka am Sonntag das Feuer auf die feiernde Menge am Strand eröffnet. Der 50-Jährige wurde von der Polizei erschossen und starb noch am Tatort. Mittlerweile gilt es als gesichert, dass beide Verbindungen zur Terrororganisation Islamischer Staat (IS) hatten. Im Auto des Sohnes wurden laut Behördenangaben mehrere Sprengsätze und zwei selbstgemachte IS-Flaggen gefunden.