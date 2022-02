Christian Lindner und sein französischer Kollege Bruno Le Maire verteidigen am Freitag gemeinsam das zögerliche Vorgehen.

Wie Finanzminister Lindner rechtfertigt, dass Deutschland Moskau noch nicht vom Bankensystem abkoppeln will - trotz eines dramatischen Appells aus der Ukraine.

Von Björn Finke, Paris

Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg hat die EU gegen Russland das härteste Sanktionspaket in der Geschichte des Wirtschaftsblocks geschnürt. Die EU-Außenminister haben für den späten Freitagnachmittag ein Treffen in Brüssel angesetzt, um die Strafmaßnahmen zu verabschieden. Die 27 Staats- und Regierungschefs hatten sich zuvor bei ihrem Sondergipfel auf die Einschränkungen verständigt. Bei einigen Regierungen, etwa im Baltikum, herrscht aber Unmut, dass das Paket nicht noch umfassender ausfällt. So schreckt die EU davor zurück, Russland vom internationalen Zahlungssystem Swift abzukoppeln. Dann würden Überweisungen in das Land nicht mehr funktionieren. Doch Mitgliedstaaten wie Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich wehren sich gegen diesen Schritt.

Der Swift-Ausschluss liege weiter auf dem Tisch

Am Freitag besprachen die EU-Finanzminister in Paris die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine. Vor Beginn der Konferenz verteidigten die Minister aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden den Verzicht auf einen Swift-Bann, bezeichneten dies aber als Möglichkeit für künftige Sanktionen.

So sagte die niederländische Finanzministerin Sigrid Kaag, dass es bei Sanktionen verschiedene Eskalationsstufen geben müsse. Ihr Kollege aus Frankreich, Bruno Le Maire, nannte einen Swift-Ausschluss ein "allerletztes Mittel, doch eine der Optionen, die weiter auf dem Tisch liegt". Die gleiche Formulierung nutzte Deutschlands Finanzminister Christian Lindner, der gemeinsam mit Le Maire vor die Presse trat. Der FDP-Politiker sagte, dass die beschlossenen Strafen schon zu einer "vollständigen Blockade russischer Banken" führten. Nur im Einzelfall seien Transaktionen noch möglich, etwa um Gaslieferungen zu bezahlen, oder damit deutsche Unternehmen Geld an ihre Tochterfirmen in Russland überweisen könnten.

Genau das ist einer der Hauptgründe, wieso Regierungen wie die deutsche vorerst keinen Swift-Ausschluss wollen: Sie befürchten, dass ihre eigene Wirtschaft ähnlich stark darunter leiden würde wie die russische. Lindner sagte dazu, dass "weitere Schritte möglich" seien, "aber in ihren Auswirkungen bedacht werden" müssten. "Es geht ja darum, die russische Wirtschaft mit Konsequenzen zu belegen", erklärte er - und nicht die europäische, müsste man hinzufügen.

Zudem hatte Österreichs Kanzler Karl Nehammer am Rande des EU-Gipfels am Donnerstag darauf hingewiesen, dass Russland ja nach einem Abkoppeln auf das chinesische Konkurrenzsystem zu Swift umsteigen könne.

Der ukrainische Außenminister twittert, dass Blut an den Händen derer klebe, die maximale Sanktionen verweigern

Vehemente Befürworter eines Banns sind die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sowie Slowenien. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace fordert dies ebenfalls: "Wir würden gerne noch weiter gehen, wir würden gerne das Swift-System nutzen" für Sanktionen, sagte er der BBC. Und Dmytro Kuleba, der Außenminister der Ukraine, richtete einen dramatischen Appell an die EU: Wer einen Swift-Ausschluss in Frage stelle, werde "das Blut unschuldiger ukrainischer Männer, Frauen und Kinder an seinen Händen" kleben haben.

Schon am Mittwoch hatte die EU erste Sanktionen gegen Russland verhängt. Das neue Paket schneidet nun nach Berechnungen der Kommission 70 Prozent des russischen Bankenmarktes von den Kapitalmärkten ab. Daneben dürfen wichtige russische Staatskonzerne, zum Beispiel Werften und Rüstungsfirmen, in Europa keine Aktien mehr platzieren oder Kredite erhalten. Die EU verbietet auch den Export von Spitzentechnologie nach Russland. Außerdem werden Vermögenswerte von Präsident Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow in Europa eingefroren.

Darüber hinaus beschloss die Bundesregierung am Freitag eigene Sanktionen: Sie gewährt keinerlei Exportbürgschaften mehr für Ausfuhren nach Russland.