Nach neuen Anschuldigungen zu seiner Zeit als DDR-Grenzoffizier gibt der Vizechef der größten deutschen Polizeigewerkschaft seinen Posten auf. Zuvor warnte er Polizisten davor, AfD zu wählen.

In der Gewerkschaft der Polizei (GdP) herrscht großer Aufruhr. Auslöser ist ein Streit um Äußerungen des stellvertretenden Chefs der größten deutschen Polizeigewerkschaft, Sven Hüber, zur AfD. Anschließend tauchten neue Berichte über seine Vergangenheit als Grenzoffizier in der DDR auf. Am Dienstag erklärte Hüber seinen Rücktritt als GdP-Vize, er wolle Schaden von der Gewerkschaft abwenden und werde nun rechtlich gegen „verunglimpfende und rufmordähnliche Vorwürfe“ vorgehen.