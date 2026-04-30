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USAOberster Gerichtshof schränkt Rassismus-Klausel für Wahlen ein

Lesezeit: 3 Min.

Der Oberste Gerichtshof in Washington, DC. Die Mehrheit der Richter am Supreme Court ist konservativ.
Der Oberste Gerichtshof in Washington, DC. Die Mehrheit der Richter am Supreme Court ist konservativ. TASOS KATOPODIS/Getty Images via AFP

Donald Trump gratuliert den Richtern. Barack Obama spricht von einem schweren Rückschlag. Warum das Urteil aus Sicht der Kritiker eine zentrale Errungenschaft der Bürgerrechtsbewegung aushöhlt.

Von Charlotte Walser, Washington

Eine Person, eine Stimme. Aber wann genau hat jede Stimme gleich viel Gewicht? Ist es diskriminierend, die ethnische Zugehörigkeit zu berücksichtigen, wenn Wahlkreise festgelegt werden? Oder ist es viel mehr diskriminierend, das nicht zu tun?

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