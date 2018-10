5. Oktober 2018, 18:01 Uhr Supreme Court US-Senat entscheidet am Wochenende über Kavanaugh

Der US-Senat wird am Samstag darüber abstimmen, ob Brett Kavanaugh Richter am obersten Gericht der USA werden soll oder nicht.

Das haben die Senatoren in einer Vorabstimmung entschieden.

Der US-Senat will wohlmöglich am Samstag über die Berufung Brett Kavanaughs zum Richter am Supreme Court abstimmen. Das haben die Senatorinnen und Senatoren in einer Vorabstimmung mit 51 Ja- zu 49 Nein-Stimmen entschieden. Bis zuletzt war unklar gewesen, ob die Republikaner alle nötigen Stimmen dafür zusammenkriegen. Aufgrund der knappen Mehrheitsverhältnisse hätten bereits zwei Abweichler die nun angesetzte Abstimmung aufhalten können.

Mehrere Frauen werfen Kavanaugh sexuelle Übergriffe während der gemeinsamen Schul- und Studienzeit vor. Kavanaugh bestreitet all diese Anschuldigungen vehement. Im Zentrum steht der Vorwurf der Psychologie-Professorin Christine Blasey Ford, die angibt, Kavanaugh habe bei einer Schülerparty in den 80er Jahren versucht, sie zu vergewaltigen.

Die republikanische Senatorin Lisa Murkowski votierte in der Abstimmung dagegen abzustimmen. Joe Manchin von den oppositionellen Demokraten wiederum stimmte dafür.

Murkowski will offenbar auch bei der finalen Abstimmung gegen den Kandidaten votieren. "Er ist zu diesem Augenblick nicht der richtige Mann für das Gericht", sagte sie dem Sender CNN zufolge. Murkowski bildete zusammen mit ihren Parteikollegen Susan Collins und Jeff Flake die Gruppe der Wackelkandidaten bei den Republikanern. Sowohl Collins als auch Flake stimmten mit Ja. Collins sagte vor Journalisten, das bedeute nicht, dass sie bei der finalen Abstimmung auch sicher für Kavanaugh stimmen werde. Anders äußerte sich Flake. Er wolle für den Kandidaten stimmen, wenn sich nichts Großes an dem Fall ändere.

Am Donnerstag waren tausende Frauen in den USA auf die Straße gegangen, um gegen die Berufung Kavanaughs zu demonstrieren. So gab es neben Washington auch in New York Proteste. US-Präsident Trump rief seine Anhänger auf, die Proteste nicht zu beachten - und behauptete, die Demonstranten seien gekauft. Seine Aussage machte er unter anderem an den Schildern fest, die viele der Demonstranten vor sich her trugen. "Das sind keine Schilder die mit Liebe im Keller gemacht worden", twitterte Trump, dessen Wunschkandidat Kavanaugh ist. Trump hatte Kavanaugh als Richter für den Supreme Court vorgeschlagen. Der Oberste Gerichtshof der USA fällt wegweisende Entscheidungen für die Gesellschaft - und Kavanaughs Berufung könnte dem Gericht auf viele Jahre ein konservatives Übergewicht geben.

Im Senat wurde vor der Abstimmung erneut deutlich, wie erbittert die Debatte über den Kandidaten geführt wurde. "Was linksgerichtete Gruppen und ihre demokratischen Verbündeten Richter Kavanaugh angetan haben, ist nicht weniger als monströs", sagte der Vorsitzende des Justizausschusses, der Republikaner Chuck Grassley. Er warf den Demokraten zerstörerische und ungerechtfertigte persönliche Angriffe auf den Nominierten vor. Sie hätten damit die Demonstranten unterstützt. "Sie haben eine Pöbelherrschaft ermutigt." Die demokratische Senatorin Dianne Feinstein, ebenfalls Mitglied des Ausschusses, erklärte, die Aussage des Kandidaten in der vergangenen Woche sei besorgniserregend. Er habe eine Feindseligkeit gezeigt, die für einen Kandidaten für das höchste Richteramt in den USA unangemessen sei.