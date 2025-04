Das britische Parlament macht Pause, viele Abgeordnete sind in den Ferien, Premierminister Keir Starmer etwa urlaubt in Südeuropa. Aber er wird am Mittwochvormittag wohl gesehen haben, dass das Wetter auch in London recht schön war, zumindest, wenn er der BBC-Übertragung aus dem Supreme Court gefolgt ist. Richter Patrick Hodge las da, beschienen vom Sonnenlicht, eine Kurzfassung der 88 Seiten umfassenden Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vor, die im Vereinigten Königreich und vor allem in Westminster noch länger Diskussionen befeuern dürfte. Demnach beruht die gesetzliche Handhabe, ob eine Person eine Frau ist, nicht auf deren eigener Definition, sondern ausschließlich auf ihrem biologischen Geschlecht. Die schottische Regierung akzeptierte das Urteil, die übergeordnete britische Regierung begrüßte die Klarheit, für die das Gericht nun gesorgt habe.