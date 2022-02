Ketanji Brown Jackson studierte an der Harvard Law School. Zuletzt arbeitete sie am Bundesberufungsgericht in Washington.

Von Christian Zaschke

Es war eines der zentralen Wahlkampfversprechen von US-Präsident Joe Biden, nun hat er es eingelöst: Erstmals in der Geschichte der USA hat er eine schwarze Frau für einen Posten am Supreme Court nominiert, dem Obersten Gerichtshof des Landes. Die 51 Jahre alte Ketanji Brown Jackson soll nach dem Willen des Präsidenten Nachfolgerin von Stephen Breyer, 83, werden, der kürzlich seinen Rücktritt für den Sommer angekündigt hatte.

Die politische Balance am Gericht verschiebt sich damit nicht, es wird weiterhin aus sechs konservativen und drei liberalen Richterinnen und Richtern bestehen. Der vormalige Präsident Donald Trump hatte in seiner Amtszeit drei Posten am Supreme Court besetzen können, was diesen deutlich konservativer machte.

Zuletzt arbeitete Jackson am Bundesberufungsgericht in Washington

Eigentlich werden die Posten auf Lebenszeit vergeben, und Breyer hatte immer wieder durchblicken lassen, dass er nicht vorhabe, seinen Job vor der Zeit aufzugeben. Allerdings haben viele führende Mitglieder der Demokratischen Partei ihn seit Längerem im Hintergrund dahingehend bearbeitet, dass er doch bitte zurücktreten möge. Zum einem, damit sein Posten nicht eines Tages von einem republikanischen Präsidenten vergeben werden kann, zum anderen, um Biden jetzt die Chance zu geben, mit der Nominierung einer Afroamerikanerin Geschichte zu schreiben.

Zuletzt arbeitete Jackson am Bundesberufungsgericht in Washington. Als sie im vergangenen Sommer auf diesen Posten berufen wurde, galt dies als Zeichen dafür, dass sie eine der Favoritinnen für das Verfassungsgericht ist. Ihre Ernennung wurde damals auch von drei republikanischen Senatorinnen und Senatoren unterstützt. Lisa Murkowski aus Alaska, Susan Collins aus Maine sowie Lindsey Graham aus South Carolina gaben Jackson ihre Stimme. Ob sie das erneut tun, ist fraglich, da Ernennungen zum Obersten Gerichtshof zuletzt parteipolitisch äußerst umkämpft waren.

Demokraten und Republikaner halten derzeit jeweils 50 Sitze im Senat. Bei einem Patt entscheidet die Stimme von Vizepräsidentin Kamala Harris, was bedeutet, dass die Demokraten de facto über eine Mehrheit verfügen. Es wird daher erwartet, dass Jacksons Nominierung erfolgreich sein wird, selbst wenn sämtliche Republikaner ihr die Zustimmung verweigern.

Jackson hat ihren Studienabschluss an der Harvard Law School gemacht. Vor gut 20 Jahren hat sie eine Weile für Stephen Breyer gearbeitet. Als dieser vor zehn Jahren bezüglich der Besetzung einer Stelle am Bundesbezirksgericht in Washington gefragt wurde, ob Jackson seiner Ansicht nach geeignet sei, sagte er: "Nehmt sie!" Er lobte Jackson als Juristin, die dazu in der Lage sei, alle Aspekte eines Problems zu betrachten. "Sie sieht die Standpunkte von anderen", sagte er, "und sie versteht sie."