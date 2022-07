Interview von Johan Schloemann

Mit der Aufhebung des Abtreibungsurteils "Roe v. Wade" von 1973 und mit Urteilen etwa zu Klimapolitik und Waffengesetzen hat sich der Supreme Court in Washington an die Spitze der antiliberalen Bewegung gestellt. Nicht zum ersten Mal in der US-Geschichte vollzieht der Oberste Gerichtshof damit eine radikale Wende, sagt der Amerika-Kenner Michael Hochgeschwender. Was der aktuellen Entwicklung nichts an Brisanz nimmt.