Präsident Biden gewinnt wie erwartet die Vorwahlen der Demokraten am Super Tuesday haushoch. Das zu erwartende Duell um die Präsidentschaft gegen Trump ist für Biden nicht weniger als der Kampf um ein "freies und faires Amerika".

Von Peter Burghardt, Washington

Super Tuesday, das klingt natürlich bombastisch. Es ist der Tag, an dem 15 amerikanische Bundesstaaten und ein Territorium Vorwahlen veranstalten. Es war der Tag, an dem Joe Biden auf dem Weg ins Weiße Haus 2020 seinen Rivalen bei den Demokraten davonzog, auch Bernie Sanders. Kurz zuvor hatte er damals seine erste Primary überhaupt gewonnen, im dritten Anlauf zur Präsidentschaft. An diesem Dienstag gewann er als Amtsinhaber jetzt noch viel deutlicher. Aber er hat diesmal auch keine richtigen Gegner.