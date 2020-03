Beim Super Tuesday kann Joe Biden Prognosen zufolge acht US-Bundesstaaten für sich gewinnen, Sanders liegt in drei Staatern vorne - darunter in Kalifornien.

Bei den demokratischen Vorwahlen in den USA zeichnet sich ein Rennen zwischen dem früheren Vizepräsidenten Joe Biden und Senator Bernie Sanders ab. Biden konnte am Super Tuesday deutlich aufholen und liegt nun vor seinem Rivalen. Am Dienstag hielten die Demokraten Vorwahlen in 14 US-Bundesstaaten ab, darunter in den beiden bevölkerungsreichsten: Kalifornien und Texas. Insgesamt werden an diesem Tag etwa ein Drittel der Delegiertenstimmen für den Parteitag der Demokraten im Juli vergeben, bei dem die Partei einen Präsidentschaftskandidaten wählen wird, der im November gegen Donald Trump antritt.

Biden konnte Prognosen zufolge in Virginia, North Carolina, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Minnesota, Arkansas und Massachusetts die meisten Wählerstimmen gewinnen. Sanders lag demnach in seinem Heimatstaat Vermont vorne, außerdem gewann er in Colorado und Utah sowie im bevölkerungsreichen Kalifornien. Unsicher ist der Ausgang im wichtigen Bundesstaat Texas. Alle aktuellen Entwicklungen können Sie in unserem Live-Blog zum Super Tuesday verfolgen.

Die Auszählung in den meisten Staaten dauert noch an - am Ende werden die Delegiertestimmen in den meisten Staaten auf alle Bewerber verteilt, die mehr als 15 Prozent erreichen konnten. Bis genau feststeht, welcher Kandidat wie viele Delegierte gewinnen konnte, wird es noch etwas dauern. Den Prognosen zufolge könnte Biden, der vor dem Super Tuesday als angeschlagen galt, aber an diesem Dienstag deutlich auf- und seinen Konkurrenten Sanders überholen.

Biden gilt als Favorit der demokratischen Parteiführung für eine Präsidentschaftskandidatur. Der ehemalige Vizepräsident Barack Obamas vertritt eher moderate Positionen und steht für die Mitte der Partei. Sanders, der sich selbst als "demokratischen Sozialisten" bezeichnet, vertritt dagegen linke Positionen, unter anderem fordert er eine einheitliche Krankenversicherung für alle US-Amerikaner.

Neben Sanders und Biden hatten sich auch Senatorin Elizabeth Warren und der Milliardär Michael Bloomberg Hoffnung auf Stimmengewinne am Super Tuesday gemacht - den Prognosen zufolge allerdings vergeblich. Für Warren war besonders Bidens Sieg in Massachusetts bitter. Die Senatorin landete in ihrem Heimatstaat bloß auf dem dritten Platz. Bloomberg stand am Super Tuesday erstmals zu Wahl - er hatte zuvor hunderte Millionen Dollar aus seinem Privatvermögen in den Wahlkampf investiert. Den Prognosen zufolge konnte er aber keinen Staat klar für sich entscheiden, allerdings sieht es so aus, als könnte er in Kalifornien einige Delegiertenstimmen als Zweiplatzierter gewinnen.

Auch die Republikaner veranstalteten am Super Tuesday einige Vorwahlen. Allerdings gibt es in der Partei keine ernstzunehmende Konkurrenz für Amtsinhaber Donald Trump.

Mit Material aus den Agenturen