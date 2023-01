Der britische Premier Rishi Sunak wird diese Woche 100 Tage im Amt sein. Er hat eine neue politische Kultur versprochen, doch so einfach ist das nicht. Einer funkt nämlich immer wieder dazwischen.

Von Alexander Mühlauer, London

Die Woche begann für Rishi Sunak im Krankenhaus. Der britische Premierminister besuchte am Montag eine Notaufnahme in Darlington, um seinen Plan vorzustellen, wie er die Gesundheitsversorgung verbessern will. Dort, im Nordosten Englands, versprach Sunak nicht nur mehr Personal, mehr Betten, mehr Rettungswagen. Er gab auch zu, dass dies einige Zeit brauchen werde. Zeit, die Sunak eigentlich gar nicht hat.