Von Daniel Brössler, Berlin

Bundeskanzler Olaf Scholz hat lange auf diesen Gast gewartet, dennoch hat sich das Timing nun als günstig erwiesen. Seit gut anderthalb Jahren ist der britische Premierminister Rishi Sunak im Amt, doch erst am Mittwoch konnte er es zeitlich einrichten, zum Antrittsbesuch in Berlin zu erscheinen. So fügte sich allerdings, dass Scholz und Sunak in einem wichtigen Moment für die von Russland angegriffene Ukraine gemeinsam vor die Presse im Kanzleramt treten konnten. "Es ist ein ermutigendes und auch notwendiges Signal, dass der amerikanische Kongress nun die Gelder zur Unterstützung der Ukraine freigegeben hat. Diese Entscheidung zeigt, dass Putin sich verrechnet hat", sagte Scholz. Der Kanzler und der Premierminister betonten ihre ungebrochene Solidarität mit der Ukraine und verbanden das mit dem Appell an die anderen Europäer, nun unbedingt mehr zu tun.