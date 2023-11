Suella Braverman bei einer Rede in Manchester.

Von Michael Neudecker, London

Gegen fünf Uhr am Samstagnachmittag war es zu Ende, und damit pünktlich. Das war eine der Bedingungen der Londoner Polizei gewesen für die Genehmigung des Pro-Palästina-Protestmarsches in der Innenstadt: dass die Demonstration aufgelöst werden muss, wenn die Menge wie geplant die US-Botschaft erreicht. Um halb fünf schaltete die BBC zu einer Reporterin vor der Botschaft, die berichtete, dass die Demonstranten sich von hier aus friedfertig in alle Himmelsrichtungen zerstreuten. Im Hintergrund gingen Menschen mit Palästina-Flaggen hierhin und dorthin, manche schoben Kinderwägen.