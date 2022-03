In der Südukraine ist nach Behördenangaben erneut ein Bürgermeister von russischen Truppen verschleppt worden. "Kriegsverbrechen werden immer systematischer", schrieb der Chef der Militärverwaltung des Gebiets Saporischschja, Olexander Staruch, am Sonntag bei Facebook. "Der Bürgermeister von Dniprorudne, Jewhenij Matwjejew, wurde entführt." Das von Russland kontrollierte Dniprorudne ist eine Kleinstadt mit knapp 20 000 Einwohnern am Dnipro, der an dieser Stelle zum Kachowkaer Stausee gestaut ist. Zuvor hatte Kiew bereits mitgeteilt, dass der Bürgermeister der Stadt Melitopol verschleppt worden sei. An seiner Stelle setzten die russischen Truppen inzwischen eine moskauhörige Politikerin als Statthalterin ein, die Lokalabgeordnete Halyna Daniltschenko. Diese rief die Einwohner am Sonntag auf, sich "an die neue Realität" anzupassen. Zugleich verlangte sie, die Menschen sollten nicht mehr gegen die russischen Besatzungstruppen demonstrieren. Es gilt zudem in der Stadt nun eine Sperrstunde von 18 bis 6 Uhr (Ortszeit). Melitopols Bürgermeister Iwan Fedorow war nach Kiewer Angaben von russischen Kämpfern verschleppt worden. Präsident Selenskij forderte Fedorows Freilassung, in der Stadt demonstrierten Hunderte Einwohner für ihn. Örtliche Medien bezeichneten die Abgeordnete in Anlehnung an die SS-Besatzungstruppen im Zweiten Weltkrieg als "Gauleiterin im Rock". Beobachter schließen nicht aus, dass Russland unter dem Vorwand einer "Entnazifizierung" der Ukraine auch in anderen eroberten Gebieten die Verwaltung auswechseln wird.