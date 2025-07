Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) hat begonnen, abgelegene Regionen im Südsudan aus der Luft mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Die Region Upper Nile im Nordosten des Landes sei akut von einer Hungersnot bedroht, erklärte die UN-Organisation am Montag in Juba. Tausende Familien hätten aufgrund von seit März andauernden Kämpfen keinen Zugang zu dringend benötigter Hilfe. Die Wasserwege, über die die Region normalerweise versorgt wird, werden seit April von den Konfliktparteien blockiert. Nach WFP-Angaben konnten mit den Hilfslieferungen aus der Luft 40.000 Menschen versorgt werden, die in den entlegensten Teilen der Bezirke Nasir und Ulang von akutem Hunger betroffen sind.