Nach der jüngsten Friedensvereinbarung im Südsudan steht die Übergangsregierung aus bisheriger Regierung und Opposition. Präsident Salva Kiir stellte am Donnerstagabend sein neues Kabinett vor, wie lokale Medien am Freitag berichteten. Dies gilt als wichtiger Schritt im Friedensprozess zwischen Regierung und Rebellengruppen. Insgesamt besteht das neue Kabinett aus 34 Ministerinnen und Ministern. Derweil appellierten die UN an die Mitgliedsländer, Geld für die Versorgung der Millionen südsudanesischen Flüchtlinge bereitzustellen. Der Südsudan wurde nach jahrzehntelangem Krieg 2011 vom Sudan unabhängig. Seitdem herrschte in dem Land fast immer Bürgerkrieg. Schätzungen zufolge wurden dabei etwa 400 000 Menschen getötet. Mehr als vier Millionen Südsudanesen sind auf der Flucht, ein Drittel der Bevölkerung, jeweils zwei Millionen im Inneren und jenseits des Landes.