Von Fabian Fellmann, Washington

Mit keinem Wort erwähnten die drei Männer China. Dabei war die aufstrebende asiatische Großmacht der Treiber dafür, dass US-Präsident Joe Biden am Mittwoch mit den britischen und australischen Premierministern Boris Johnson und Scott Morrison einen "historischen Schritt" verkündete. Die USA und Großbritannien werden Australien mit amerikanischer Technologie für nuklear betriebene U-Boote ausstatten. Noch ist das erst eine Absichtserklärung, der in den nächsten 18 Monaten konkrete Planungen folgen. Doch ernst ist es den drei Ländern: Sie wollen gemeinsam China im Südpazifik in die Schranken weisen.

Historisch ist der Schritt, weil die amerikanische U-Boot-Technologie eines der am besten gehüteten Staatsgeheimnisse ist. Bisher haben die USA nur Großbritannien daran teilhaben lassen, nach einem Vertrag aus dem Jahr 1958. Nun stößt Australien zu der Partnerschaft, welche die drei Länder auf den Namen "Aukus" tauften. Der Aufbau einer australischen U-Boot-Flotte ist zudem geeignet, das Gleichgewicht der militärischen Kräfte im umstrittenen Südpazifik zugunsten des Inselkontinents und seiner westlichen Verbündeten zu verändern.

Der Schritt ist daher für die USA von strategischer Wichtigkeit: Sie hoffen, mit der engeren Einbindung Australiens und Großbritanniens im Südpazifik die eigene Position zu stärken, ohne die volle Verantwortung oder die vollen Kosten dafür übernehmen zu müssen. Die Allianz "soll nicht nur unsere Fähigkeiten im Südpazifik verbessern, sondern Europa, vor allem Großbritannien, enger in unsere Strategie in der Region einbinden", erklärte ein hoher US-Beamter am Mittwoch. Aukus soll überdies die Zusammenarbeit in den Bereichen Cyber, künstliche Intelligenz und Quantentechnologie voranbringen.

Nuklear betriebene U-Boote ermöglichen längere Einsätze, ohne auftauchen zu müssen. Das steigert den Kampfwert gegenüber konventionell betriebenen Maschinen merklich. "Die Boote sind ruhiger. Sie sind stärker. Sie werden uns erlauben, die Abschreckung im Südpazifik zu erhalten und zu verbessern", erklärte ein hoher US-Beamter. Auch er vermied es tunlichst, das Wort "China" in den Mund zu nehmen. Dabei ist für den Sicherheitsexperten Eric Sayers vom Think Tank "American Enterprise Institute" klar: "Das hier geht einzig und allein um China", wie er dem Sydney Morning Herald sagte.

Brisanter geopolitischer Deal

Der verbale Seiltanz der Amerikaner, Briten und Australier zeigt, dass sie die geopolitische Brisanz ihres Deals erkannt haben. Sie wollen China deshalb nicht zusätzlich erschrecken oder provozieren. Erst vor einer Woche hatte Biden mit Präsident Xi Jinping telefoniert, ihn dabei aber nicht konkret über den geplanten Pakt mit Australien informiert.

Biden, Morrison und Johnson beeilten sich nun zu versichern, Australien wolle nur nuklear betriebene U-Boote anschaffen, strebe aber keineswegs den Bau atomarer Bewaffnung an. Alle drei beteuerten, ihre Verpflichtungen gemäß dem Vertrag zur Nichtverbreitung von Kernwaffen einzuhalten und mit der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA zusammenarbeiten zu wollen.

Sauer stößt das neue U-Boot-Programm den Franzosen auf. Nicht nur, weil Erzfeind Boris Johnson damit einen Erfolg verbuchen kann in seinem Streben, sein Land nach dem Bruch mit der Europäischen Union als "Global Britain" neu zu positionieren. Amerikanische Beamte beeilten sich am Mittwoch, die neue Allianz als wichtigen Schritt auf diesem Weg zu preisen.

Schwerer noch aber wiegt für die Franzosen, dass Biden und Johnson ihnen ein Jahrhundertgeschäft vermasseln: 2016 hatte Sydney bei der französischen Naval Group zwölf U-Boote für rund 50 Milliarden Euro bestellt. Die Arbeiten haben sich dermaßen verzögert, dass noch keines der Boote für Australien produziert wurde und auch das erste Exemplar für die französische Marine erst gerade vom Stapel gelaufen ist.

Macron im Stich gelassen

Trotzdem hatte der australische Premier dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron noch vor zwei Monaten versichert, er halte an dem Auftrag fest - nur um ihn am Mittwoch doch abzublasen. Das ist umso ärgerlicher für die Franzosen, als sie 2016 nuklear betriebene Maschinen offerieren wollten, die Australier jedoch bewusst darauf verzichteten.

Inwiefern sich nach diesem Manöver nebst Großbritannien auch andere europäische Länder für die amerikanische Pazifik-Initiative motivieren lassen, ist offen. Weiterhin wollen sich die USA im Südpazifik auf ihre Partner Japan, Südkorea und die Philippinen stützen. Neu will Biden in engeren Kontakt mit Vietnam, Indonesien und Indien treten. Klar gemacht haben die Amerikaner aber bereits: Ihre Nukleartechnologie für U-Boote werden sie mit keinem weiteren Land teilen.