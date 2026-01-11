Malaysia hat nach Indonesien als zweites Land den Chatbot Grok von Elon Musk gesperrt. Malaysias Kommunikations- und Multimedia-Kommission begründete dies am Sonntag laut Medien damit, dass Grok missbraucht werden könne, um obszöne, sexuell explizite, unanständige und grob beleidigende Bilder zu erstellen. Musks Social-Media-Plattform X und die Start-up-Firma xAI seien Aufforderungen nur unzureichend gefolgt, solche mit künstlicher Intelligenz generierte Inhalte mit Sicherheitsmaßnahmen zu verhindern. Am Samstag hatte Indonesien den Chatbot des US-Milliardärs gesperrt, „um Frauen, Kinder und die Öffentlichkeit vor Risiken gefälschter pornografischer Inhalte“ zu schützen, teilte Digitalministerin Meutya Hafid mit. Die EU-Kommission untersucht Vorwürfe, Grok verbreite gefälschte pornografische Inhalte, dZuvor hatten die Bundesregierung sowie Großbritannien und Frankreich die KI-generierten sexualisierten Darstellungen kritisiert. Auch die britische Medienaufsicht prüft, ob Grok gegen das Online-Sicherheitsgesetz verstößt. Musk nannte die Ermittlungen „faschistisch“.