In der von Georgien abtrünnigen Kaukasus-Region Südossetien haben nach Angaben des georgischen Geheimdienstes russische Soldaten einen Mann erschossen. Zu dem Vorfall in Zchinwali sei es zu Wochenbeginn gekommen, teilte die georgische Behörde mit. Ein weiterer Anwohner sei "rechtswidrig festgenommen" worden. Medien zufolge waren beide auf dem Weg zu einer Kirche, als sie von den Soldaten attackiert wurden. Die Ex-Sowjetrepublik Georgien hat 2008 in einem Krieg gegen Russland die Kontrolle über Südossetien verloren. Wie in der ebenfalls abtrünnigen Region Abchasien stationierte Moskau dort Truppen und erkannte trotz Protesten beide Gebiete als unabhängig an.