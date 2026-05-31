Die israelische Armee rückt in Libanon weiter vor und hat nach eigenen Angaben die strategisch gelegene Kreuzritterfestung Beaufort im Süden des Landes eingenommen. Das israelische Militär warf der Hisbollah-Miliz vor, in der Gegend Einrichtungen zu haben und von dort aus auch Angriffe ausgeführt zu haben. Israel geht in dem Gebiet laut eigenen Angaben etwa gegen Raketenabschussrampen vor. Beaufort wurde im 12. Jahrhundert errichtet und liegt knapp nördlich des Flusses Litani, hinter den sich die Hisbollah laut einer Vereinbarung zurückziehen sollte.

Libanons Ministerpräsident Nawaf Salam warf Israel vor, Südlibanon weitreichend zu zerstören. Israels Angriffe seien ein „Versuch, die Geschichte auszuradieren“, sagte er laut Staatsagentur NNA.