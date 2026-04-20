Die israelische Armee hat bestätigt, dass einer ihrer Soldaten in Südlibanon ein christliches Symbol beschädigt hat. Das Verhalten des Soldaten sei in keiner Weise mit den Werten vereinbar, die von Soldaten erwartet würden, teilte die Armee auf X mit. Am Sonntag hatte sie ein Foto veröffentlicht, das zeigt, wie ein Mann in israelischer Armeeuniform mit einem Hammer auf eine Jesus-Figur einschlägt. Die Armee teilte mit, dass das Bild einen Soldaten in Südlibanon zeige. Rund jeder dritte Libanese ist Christ. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu äußerte sich „fassungslos und traurig“ über den Vorfall. „Ich verurteile diese Tat aufs Schärfste. Militärbehörden führen eine strafrechtliche Untersuchung der Angelegenheit durch und werden angemessen harte disziplinarische Maßnahmen gegen den Schuldigen ergreifen“, schrieb er auf der Plattform X.