Unmittelbar vor der Abstimmung über einen Antrag für ein Amtsenthebungsverfahren hat sich der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol bei seinem Volk für das vorübergehende Verhängen des Kriegsrechts entschuldigt. In einer live im Fernsehen übertragenen Rede versprach Yoon zudem, dass so etwas unter seiner Führung nicht wieder geben werde. Er werde die „rechtliche und politische Verantwortung“ für sein Handeln übernehmen und es seiner Partei überlassen, wie lange er im Amt bleiben solle. Einen möglichen Rücktritt sprach er nicht an, auch das Amtsenthebungsverfahren erwähnte er nicht. "Ich senke meinen Kopf und entschuldige mich erneut für die möglichen Sorgen, die ich bei den Menschen ausgelöst haben könnte", sagte er in der kurzen Ansprache.

Es war das erste Mal, dass sich Yoon seit Beginn der Staatskrise direkt an die Öffentlichkeit gewandt hat. Am späten Dienstagabend (Ortszeit) hatte Yoon überraschend das Kriegsrecht in Kraft gesetzt und es wenige Stunden später nach massivem politischem Widerstand wieder aufgehoben. Es war das erste Mal seit dem Übergang Südkoreas zur Demokratie Ende der 1980er Jahre, dass das Staatsoberhaupt des Landes das Kriegsrecht verhängte.Die Opposition reichte daraufhin einen Antrag für ein Amtsenthebungsverfahren im Parlament ein. Er soll am Samstag zur Abstimmung kommen. Die größte Oppositionspartei wirft dem konservativen Staatsoberhaupt Verfassungsbruch vor und fordert seinen sofortigen Rücktritt. Ebenso werden heute in der Hauptstadt Seoul flächendeckende Demonstrationen gegen Präsident Yoon erwartet.

Nach Yoons Ansprache zeigte sich die Oppositionspartei "sehr enttäuscht", die Rede habe nicht den öffentlichen Erwartungen entsprochen. Das größte Risiko für Südkorea sei der eigene Präsident, sagte Lee Jae-myung. "Es gibt keinen anderen Weg als ein vorzeitiges Ende der Yoon-Regierung durch einen Rücktritt oder eine Amtsenthebung".

Vor der Abstimmung im Parlament kann Yoon offenbar auch nicht mehr mit der Unterstützung seiner eigenen Partei rechnen. Nach der TV-Ansprache bezeichnete Regierungsparteichef Han Dong Hoon einen Rücktritt von Präsident Yoon Suk Yeol als „unvermeidlich“. Der Präsident sei nicht mehr in der Lage, sein Amt effektiv auszuüben, sagte Han laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap.