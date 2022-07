Welcome to Busan

Mehr als drei Millionen Menschen leben in Busan in Südkorea. Einige von ihnen lernen neuerdings emsig Vokabeln.

Die südkoreanische Stadt möchte zur Expo 2030 Gäste aus aller Welt begrüßen - und zwar in perfektem Englisch.

Von Thomas Hahn

Englischkenntnisse wären im bisherigen Leben des Busaner Bürgermeisters Park Heong-joon sicher auch kein Hindernis gewesen. Aber wahr ist: Er brauchte sie nicht während seiner koreanischen Karriere als Parlamentarier, Talkshow-Moderator und Universitätsdozent. Erst seit der 62-Jährige vergangenes Jahr den Spitzenjob in Busans Lokalpolitik übernommen hat, spürt er den Druck der Globalisierung. Die Hafenstadt will Gastgeber der Weltausstellung 2030 und ein führendes Zentrum für Englisch Lernende werden - dazu passt ein radebrechender Verwaltungschef schlecht. Seit Ende vergangenen Jahres nimmt Park deshalb Online-Englisch-Unterricht. "Ich wollte mich nicht mehr mit meinem hohen Alter rausreden", hat er in der Korea Times gesagt.

Nicht nur Busans Bürgermeister hat ein Englisch-Problem. Auch andere im Rathaus der 3,3-Millionen-Menschen-Metropole haben eins. In ganz Südkorea, selbst in der Hauptstadt Seoul, fällt auf: Die meisten Menschen dort verlassen sich darauf, dass ihre schöne Muttersprache ausreicht, um die komplizierte weite Welt zu verstehen.

Müsste das nicht anders sein in einer Exportnation, die ein Partner der USA ist? Warum ist die zehntgrößte Volkswirtschaft der Welt nicht so agil wie etwa Schweden oder Norwegen, wenn es um die Englischerziehung der Jugend geht?

Der Vergleich mit Skandinavien hinkt. In Europa sind sich die Länder näher, der Austausch ist einfacher - da verbreitet sich eine Weltsprache naturgemäß leichter. Südkorea hingegen ist eine abgeschnittene Halbinsel in asiatischer Problemlage. Im Norden ist die dichte Grenze zu Nordkorea. Die Weltmächte Russland und China sowie der frühere Kolonialherr Japan sind weitere Nachbarn. Logisch, dass Südkorea in dieser Umgebung seine eigene Identität besonders wichtig nimmt.

Immerhin, abgeschottet hat sich Südkorea nie. Koreanerinnen und Koreaner gingen fort, kamen zurück und inspirierten die Nation. Auslandserfahrung und heimischer Stolz waren die Zutaten zum Aufstieg des Tigerstaats mit seiner gefeierten K-Kultur. Englisch für alle hätte da nur vom Wesentlichen abgelenkt. Daran liegt es wohl, dass der Englischunterricht an Südkoreas Schulen vor allem auf Grammatikprüfungen und Multiple-Choice-Tests ausgerichtet ist. Aber nicht auf Gespräche im wirklichen Leben.

Auf Ausländer macht Südkorea deshalb oft einen undurchdringlichen Eindruck. Jene Landsleute, die Jahre woanders gelebt oder Familien mit Wurzeln in der Fremde haben, machen den Eindruck dann wieder wett. Aber längst fällt auch den Daheimgebliebenen auf, dass etwas fehlt. Englisch-Nachhilfe ist ein gefragtes Feld auf dem Markt der Privaterziehung. Manche Eltern schicken ihren Nachwuchs schon im Kindergartenalter dorthin. Und Erwachsene wollen Verpasstes nachholen.

Wie der Bürgermeister Park. Oder dessen Sprecherin Na Yun-bin. Schöne Aussichten für Busans internationale Rathausgäste - sofern Park und Na sich auch trauen, mit ihnen Englisch zu sprechen. Angeblich tun das nämlich viele in Südkorea nicht, weil sie glauben, perfekt sein zu müssen. Dabei ist der Mut zum Drauflosreden so wichtig beim Sprachstudium.