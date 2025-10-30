US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping haben sich erstmals seit Trumps Wiederwahl und dem eskalierten Handelskonflikt zwischen beiden Ländern persönlich gesprochen. Das Treffen fand am Rande des Apec-Gipfels in Südkorea statt und war mit großer Spannung erwartet worden. Unterhändler auf beiden Seiten hatten im Vorfeld von einem „vorläufigen Konsens“ gesprochen, der bereits in den Verhandlungen erzielt worden sei. Trump ging nach dem Austausch sogar so weit zu sagen, „auf einer Skala von eins bis zehn war das Treffen eine Zwölf“.