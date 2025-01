Wütende Demonstranten in Südkorea haben das Bezirksgericht in der Hauptstadt Seoul gestürmt. Das Gericht hatte einen Haftbefehl gegen den suspendierten Präsidenten Yoon Suk Yeol bestätigt und damit seine Untersuchungshaft auf 20 Tage verlängert. Gegen Yoon wird wegen des Verdachts des versuchten Aufstands ermittelt. Vor dem Gericht hatten nach Schätzungen der Polizei mehr als 40 000 Unterstützer Yoons protestiert. Einige stürmten kurz nach der Bekanntgabe der Entscheidung das Gebäude und überwältigten die Bereitschaftspolizei am Haupteingang. Videos zeigten, wie Demonstranten Feuerlöscher gegen Beamte einsetzten und Möbel und Computer zerstörten.