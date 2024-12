Von Thomas Hahn, Seoul

Am Donnerstag hielt Präsident Yoon Suk-yeol die nächste Fernsehansprache nach seinem Putschversuch von vergangener Woche. Wie schon am Samstag entschuldigte er sich für die Umstände durch seine plötzliche Kriegsrechtserklärung am späten Abend des 3. Dezember, die das Parlament in jener Nacht dann trotz drohender Soldaten einstimmig abschmetterte. Aber vor allem verteidigte Yoon Suk-yeol seine Aktion, wegen der Südkorea gerade durch eine historische Staatskrise taumelt.