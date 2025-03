Von Thomas Hahn, Seoul

In der Not muss ein Minister reisen. Südkoreas Regierung arbeitet deshalb gerade daran, dass Industrieminister Ahn Duk-geun noch diese Woche einen Termin bei US-Energieminister Chris Wright in Washington bekommt. Man wolle über Themen wie das Gaspipeline-Projekt in Alaska und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kernenergie reden, sagte ein Regierungsbeamter der Nachrichtenagentur Yonhap am Montag. Aber dringlich ist die Reise wohl eher deshalb, weil die Südkoreaner sich fragen, warum die USA ihr Land neuerdings als Sicherheitsrisiko einstufen.