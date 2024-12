Südkorea:Ein Land bangt um seinen Frieden – Bilder aus Seoul

Nach der kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts will die Opposition in Südkorea, dass Präsident Yoon Suk-yeol seines Amtes enthoben wird. Der Antrag auf Amtsenthebung soll laut Medienberichten entweder am Freitag oder Samstag zur Abstimmung kommen. Die größte Oppositionspartei, die Demokratischen Partei (DP), hatte zuvor dem konservativen Staatsoberhaupt Verfassungsbruch vorgeworfen und zum sofortigen Amtsverzicht aufgerufen.