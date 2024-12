Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol beschuldigte in einer live im Fernsehen ausgestrahlten Rede die Opposition des Landes, mit dem totalitären Nordkorea zu sympathisieren. Der ausgerufene Ausnahmezustand ziele darauf ab, „pro-nordkoreanische Kräfte auszulöschen und die verfassungsmäßige Ordnung der Freiheit zu schützen“, sagte Yoon. Die anwesenden Abgeordneten des Parlaments in Seol verlangten wenig später einstimmig die Aufhebung der Maßnahme. Der Präsident kündigt später an, sich dieser Entscheidung beugen zu wollen und das Kriegsrecht wieder aufzuheben.